У Росії вирішили частково обмежити Facebook
Про це повідомляється на сайті відомства, інформує російське РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнаглядом відповідно до закону вживаються заходи часткового обмеження доступу", — йдеться у повідомленні.
Як зазначило відомство, це пов'язано з обмеженням щодо офіційних облікових записів російських ЗМІ, що суперечить російському законодавству. Роскомнагляд вимагав скасувати обмеження щодо російських ЗМІ, серед яких "РІА Новини", телеканал "Звезда", "Лента.ру" та "Газета.ру", а також пояснити причину їх накладання, проте компанія проігнорувала ці вимоги.
В результаті Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС країни визнала соцмережу причетною до порушення основних прав та свобод людини та громадян Росії.
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