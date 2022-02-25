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У Росії вирішили частково обмежити Facebook

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Роскомнагляд оголосив початок часткового обмеження доступу до Facebook (компанія Meta Platforms, Inc.) за обмеження російських попагандистських медіа.

Про це повідомляється на сайті відомства, інформує російське РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнаглядом відповідно до закону вживаються заходи часткового обмеження доступу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначило відомство, це пов'язано з обмеженням щодо офіційних облікових записів російських ЗМІ, що суперечить російському законодавству. Роскомнагляд вимагав скасувати обмеження щодо російських ЗМІ, серед яких "РІА Новини", телеканал "Звезда", "Лента.ру" та "Газета.ру", а також пояснити причину їх накладання, проте компанія проігнорувала ці вимоги.

В результаті Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС країни визнала соцмережу причетною до порушення основних прав та свобод людини та громадян Росії.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Нехай сидять в своїх вкозлятниках і одноглазниках.
  • Sergey 4ee2f1fe
    самообмежтесь вжє від людсва - чекають же всі...
  • Maxim Ak-Murza
    Шо, твари, не нравится выкладываемая людьми инфа про ваших зверей?
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