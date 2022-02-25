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В Миколаєві відбулася спроба висадки російських десантників, йшов бій

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В Миколаєві відбулася спроба висадки російських десантників, йшов бій
Ввечері 25 лютого в Миколаєві російський десант намагався здійснити спробу висадитися. Йшов бій. Українські захисники дали відсіч.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Момент потрапив на відео.

"Миколаїв, не виходимо із дому. Не знімаємо біля вікон. Перебувайте в кімнатах, де відсутні вікна", - повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кіма.

Пізніше він записав коротке звернення, в якому повідомив, що евакуація відбулася злагоджено. Кіма запевнив, що наразі ситуація стабільна.

"Знаходжуся в Миколаєві. Стався інцидент із десантом. Дати інформацію не можу. Зараз все заспокоїлося, все нормально", - сказав він.

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