Українські військові завдали удару по російській авіабазі, знищили мінімум дві СУ-шки - журналіст Бутусов

Збройні сили України завдали удару по російській авіабазі та знищили два новітніх російських винищувача Су-30.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Це одна з найуспішніших операцій ЗСУ в історії війни. Це поразка, яку Путін не зможе сховати. У відповідь на бомбардування та ракетні обстріли украінських міст, 19-та ракетна бригада ЗСУ нанесла удар балістичною ракетою Точка-У по російській авіабазі Міллерово, і знищила як мінімум два новітніх російських винищувача Су-30", - зазначив Бутусов.

"Украінські командири, які наказали та які завдали цей блискучий удар у відповідь, відрізали для себе усі компроміси. Маленька Україна робить все для свого захисту. І хай весь світ каже про нашу слабкість, ми використаємо для боротьби за свободу все, що в нас є і все що тільки можна використати для опору. Так вдало влучити старими ракетами, яким понад 30 років, це справжній подвиг. Слава ЗСУ!", - додав головред Цензор.НЕТ

Новину про обстріл розмістила російська редакція Радіо Свобода.

"Жителі Ростовської області повідомили про обстріл військового аеродрому Міллерова на півночі регіону поблизу кордону з Україною. Користувачі соцмереж публікують фото та відео місця події. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. За свідченнями очевидців люди почули дуже гучний звук. Мешканці висотних будинків побачили вогонь. Джерела ростовських ЗМІ у силових структурах розповіли, що аеродром був атакований українською армією рано-вранці в п'ятницю. Сталася пожежа. Поранення отримали кілька людей. Літаки не пошкоджені", - повідомили своїм читачам російські журналісти.