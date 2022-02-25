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Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали - ЗМІ

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Спецпідрозділ німецької розвідки евакуював з Києва главу свого відомства Бруно Каля, який перебував в українській столиці, коли Росія здійснила напад на Україну.

Про це пише німецький Focus, який цитує  "Європейська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька днів тому, перед російським вторгненням, Бруно Каль поїхав до Києва, щоб обговорити ситуацію з українськими колегами.

"Але напад Росії рано вранці в четвер, який здивував усіх, також здивував Каля" - зазначає видання.

Після того, як міністр закордонних справ Анналена Бербок закликала всіх німців залишити країну, спеціальний відділ Федеральної поліції з питань особистого захисту за кордоном вжив заходів і евакуював дипломатів і офіцерів зв’язку по суші.

Але Каль не зміг вчасно дістатися до цього евакуаційного підрозділу. Тому з цієї небезпечної ситуації його довелося рятувати спеціальному відділу розвідку. У другій половині дня в п’ятницю він мав прибути на територію Польщі.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Ну и куда Ганс побежал?! Вышел бы к кацапам, мирно побеседовал.
  • Rulya Kosh
    Як нєажиданно для глави розвідки був напад кацапів? Розвідки…глави…🤦🏼‍♂️
  • Nik Niki 4c5bd323
    Надо было через гостомель его эвакуировать
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