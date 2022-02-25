Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали - ЗМІ
Про це пише німецький Focus, який цитує "Європейська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
Кілька днів тому, перед російським вторгненням, Бруно Каль поїхав до Києва, щоб обговорити ситуацію з українськими колегами.
"Але напад Росії рано вранці в четвер, який здивував усіх, також здивував Каля" - зазначає видання.
Після того, як міністр закордонних справ Анналена Бербок закликала всіх німців залишити країну, спеціальний відділ Федеральної поліції з питань особистого захисту за кордоном вжив заходів і евакуював дипломатів і офіцерів зв’язку по суші.
Але Каль не зміг вчасно дістатися до цього евакуаційного підрозділу. Тому з цієї небезпечної ситуації його довелося рятувати спеціальному відділу розвідку. У другій половині дня в п’ятницю він мав прибути на територію Польщі.
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