НАТО наполягає на праві України приєднатись до Альянсу, незважаючи на агресію Росії

Попри війну, яку Росія розгорнула проти України, Північноатлантичний альянс наполягає на праві Української держави самостійно обирати безпекові союзи, до яких вона хоче приєднатися.

Про це йдеться у заяві лідерів держав-членів НАТО, ухваленій за підсумками екстреного саміту, який відбувся у віртуальному форматі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ

"НАТО, як і раніше, віддана всім основним принципам європейської безпеки, у тому числі тому, що кожна країна має право вибирати власні механізми безпеки", - сказано у рішенні держав Альянсу.

Варто зазначити, 22 лютого, до початку вторгнення, глава держави-агресора Владімір Путін заявив, що для нормалізації відносин з РФ Україна має визнати суверенітет Росії над Кримом, відмовитись від членства в НАТО та провести часткову демілітаризацію країни.

Росія неодноразово спекулювала, що вважає членство України в НАТО загрозою власній безпеці.

У НАТО підкреслили, що вважають війну Росії проти України найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття.

Члени Альянсу рішуче засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну, здійснюване за підтримки Білорусі, і закликали припинити воєнні дії.

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