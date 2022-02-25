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ЄС вперше запровадив персональні санкції щодо Путіна та Лаврова, слідом за ним це зробив британський уряд.

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ЄС вперше запровадив персональні санкції щодо Путіна та Лаврова, слідом за ним це зробив британський уряд.
ЄС запроваджує санкції проти російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова

Про це заявив верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми включили до  списку (санкцій - ред.) президента Росії Путіна та главу МЗС Лаврова. Це остаточний результат обговорення", - сказав він.

Боррель нагадав, що під санкціями ЄС вже перебувають члени Держдуми, які підтримали вторгнення в Україну.Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter повідомив, що це другий пакет санкцій і ЄС одразу готує третій.

Слідом за ЄС санкції проти Путіна та Лаврова запровадив уряд Великої Британії.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав лідерів Європи негайно вжити заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму. За його словами, Великобританія незабаром запровадить санкції проти президента Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, який Велика Британія оголосила вчора, повідомляє урядовий сайт.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Американская и британская разведки говорят, что Россия замедлилась во вторжении, поскольку не ожидала такого сопротивления от Украины.
  • Харьков Сумской
    А у дочки любовницы Лаврова дом в Лондоне заберут?

    Ей 21 год, а они дома по 4 млн. фунтов покупает....
  • TarganRun
    Дякуємо, але це треба було робити 8 років назад! Можна було врятувати українців!
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