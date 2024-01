ЄС вперше запровадив персональні санкції щодо Путіна та Лаврова, слідом за ним це зробив британський уряд.

Про це заявив верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми включили до списку (санкцій - ред.) президента Росії Путіна та главу МЗС Лаврова. Це остаточний результат обговорення", - сказав він.

Боррель нагадав, що під санкціями ЄС вже перебувають члени Держдуми, які підтримали вторгнення в Україну.Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter повідомив, що це другий пакет санкцій і ЄС одразу готує третій.

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine