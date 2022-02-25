80% міста Щастя знищено, - голова Луганської ОДА Гайдай
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Щастя дуже сильно постраждало через обстріли агресора. Частина мешканців змогли евакуюватися власним ходом. В Старобільську обстріляні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Щастя: 80% міста знищено! Обстріли не вщухають нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом", - написав він.
Гайдай зазначив, що під час обстрілу з "Градів" призначених для евакуації шкільних автобусів постраждав водій. Евакуацію будуть намагатися організвати завтра.
"Старобільськ: внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла", - додав він.
Також окупанти обстріляли Золоте та Новотошківське. У Нижньому, Попасній та Комишувасі пошкоджені будівлі та житлові будинки.