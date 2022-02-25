Ласкаво просимо до пекла: Батальйони тероборони Києва отримали британську зброю проти російських танків
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Батальйони територіальної оборони Києва отримали протитанкові комплекси NLAW.
Цю новину сухопутні війська супроводили приписом "Welcome to hell", який вочевидь адресований ворогу, повідомляє Цензор.НЕТ.
У січні військово-транспортна авіація Великобританії розпочала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів британської армії.
NLAW - один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів з калібром гранати в 150 мм, це ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків.
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