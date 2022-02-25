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Ласкаво просимо до пекла: Батальйони тероборони Києва отримали британську зброю проти російських танків

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Батальйони територіальної оборони Києва отримали протитанкові комплекси NLAW.

Цю новину сухопутні війська супроводили приписом "Welcome to hell", який вочевидь адресований ворогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У січні військово-транспортна авіація Великобританії розпочала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів британської армії.

NLAW  - один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів з калібром гранати в 150 мм, це ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків.

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Топ коментарі

  • Глеб123
    По информации от френдов, в районе Коблево высадился российский десант. Ну как высадился? Попытался. Там их ждали бойцы 28 бригады. В общем, что я могу сказать?… Нет больше того десанта! Местные бычки будут сыты! О.Петров















  • Запорізький козак
    ⚡️"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - Кулеба.
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Гарного палювання вам пацани на кацапські броньовані цілі
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