Загроза авіаудару в Києві: всі терміново в укриття, - КМДА
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Києву загрожує авіаудар, усім терміново слід сховатися в укриття.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
⚡️В районе Коблево сегодня пытался прорваться российский десант. Но этому помешала механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода.
По информации Сергея Братчука, уничтожены около 25 российских военных.
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Повідомлення з Бресту.
Їх мобілізують.
Ціль - Волинь.
Сябри, ви така ж мерзота, як і русня.