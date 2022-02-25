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Загроза авіаудару в Києві: всі терміново в укриття, - КМДА

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Загроза авіаудару в Києві: всі терміново в укриття, - КМДА
Києву загрожує авіаудар, усім терміново слід сховатися в укриття.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️В районе Коблево сегодня пытался прорваться российский десант. Но этому помешала механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода.

    По информации Сергея Братчука, уничтожены около 25 российских военных.
  • акаб акабіч
  • olele
    Onkel Rü@uncle_ru



    Повідомлення з Бресту.
    Їх мобілізують.
    Ціль - Волинь.
    Сябри, ви така ж мерзота, як і русня.
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