Новини

Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях

22 15329
Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях
Російські окупанти завдали ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеський прикордонний загін.

"Ракетними обстрілами ворог продовжує нищити прикордонну інфраструктуру. Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об'єктах Держприкордонслужби, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Пошкоджено кілька постів технічного спостереження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні о 4:25 ворог завдав удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області.

Також читайте: Острів Зміїний захоплений окупантами, - Держприкордонслужба

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • ruda
    в Коблево разебашили кацапский десант
    25 голов !!!!!!!!!!!!!!
  • Запорізький козак
    ⚡️ВСУ остановили продвижение российских войск у Конотопа. Сообщается, что противник понес большие потери.
  • Muron
    кацапи шукають дизель щоб купити, добавте цукру в дизель і щасливої дороги
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини