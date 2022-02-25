Резніков: Росіяни! За кілька днів буде знищено стільки ж військових РФ, як за дві чеченських війни

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся українців та громадян країни-агресора.

Його звернення опубліковане на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо його текст повністю.

Дорогі українці!

Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ.

Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили і почали усвідомлювати усі.

Наші захисники і захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку. Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.

Ми обов’язково переможемо!

Слава Україні! Слава Українській Армії! 🇺🇦

Теперь хочу обратиться к жителям Российской Федерации.

Особенно – к жёнам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.

За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.

Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян.

Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт.

Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов.

Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины.

Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом.

Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны.