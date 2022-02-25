Посилена допомога Польщі прибула в Україну

Польща надала Україні нову посилену військову допомогу. Кордон перетнула ціла колона з боєприпасами.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Польщі Маріш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив слова підтримки українському народу та засудив російську агресію.

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - написав він.