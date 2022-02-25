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Посилена допомога Польщі прибула в Україну

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Посилена допомога Польщі прибула в Україну
Польща надала Україні нову посилену військову допомогу. Кордон перетнула ціла колона з боєприпасами.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Польщі Маріш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив слова підтримки українському народу та засудив російську агресію.

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - написав він.

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Топ коментарі

  • Muron
    поляки не каски привезли
  • Запорізький козак
    ⚡️В Черкассах сбили вражеский самолет

    Подробности устанавливаются.
  • Женя Чайка 504f8eca
    И миллиард дали.И каски и шлемы и оружие поставляют.Знают что такое окупация с 1939 года.Настоящие друзья .
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