Десант окупантів намагався висадитися під Одесою й відступив із втратами, - ЗМІ

В районі Коблево спробував висадитися російський десант. У бій з ворогом вступила 28-а механізована бригада імені "лицарів Зимового походу". Окупантів змусили відступити з втратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Думская".

Як повідомили виданню командування бригади, ввечері 25 лютого російська армія спробувала висадити в районі Коблево морський і повітряний десант. Українські бійці вступили в бій.

В результаті спроба ворога висадити десант була припинена. Противник відступив, втративши вбитими не менше 20 осіб.