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Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з РФ, - Никифоров

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Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з РФ, - Никифоров
Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з представниками РФ.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція.

Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", - написав Никифоров.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Запорізький козак
    ⚡️ Сервис PornHub запретил доступ пользователям к сайту из России.

    Теперь желающие скоротать время, вместо "клубнички" видят украинский флаг и слова поддержки для Украины.
  • Sophia-Maria Duglass
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