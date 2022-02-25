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США також запровадили санкції щодо Путіна та Лаврова

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Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.

Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ.

"У результаті телефонної розмови, яку президент Байден провів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та в узгодженні з рішенням європейських союзників США приєднаються до них у введенні санкцій проти президента Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки", - сказала Псакі, додавши, що деталі цих санкцій оголосять згодом.

Раніше ЄС та Великобританія запровадили санкції проти російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів Європи негайно вжити заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму.

Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy

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    После введения странами Запада санкций против России за вторжение в Украину, решение поддержать их было принято и двумя крупнейшими банками Китая.
    Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники
  • Igor Budnik b2adf589
    Та це вже не на часі. После отключения от порнохаба все кацапы самозадрочатся вусмерть
  • Запорізький козак
    ⚡️Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров попросил главу компании Apple, Тима Кука, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, а также запретить загружать свои продукты в маркеты.
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