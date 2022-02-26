Зеленський може говорити з Путіним про нейтральний статус України, - ОП
42 817322
Нейтральний статус України може обговорюватися під час перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це в коментарі УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Це буде, перш за все, детальна розмова про мир і припинення вогню. Нейтральний статус з виразним пакетом гарантій з безпеки - опція, яка також, можливо, буде на столі", - повідомив Подоляк.
Раніше речник президента Сергій Никифоров заявив, що українське керівництво погодилося на пропозицію Путіна щодо проведення переговорів.