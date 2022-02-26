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Зеленський може говорити з Путіним про нейтральний статус України, - ОП

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Зеленський може говорити з Путіним про нейтральний статус України, - ОП
Нейтральний статус України може обговорюватися під час перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це в коментарі УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Це буде, перш за все, детальна розмова про мир і припинення вогню. Нейтральний статус з виразним пакетом гарантій з безпеки - опція, яка також, можливо, буде на столі", - повідомив Подоляк.

Раніше речник президента Сергій Никифоров заявив, що українське керівництво погодилося на пропозицію Путіна щодо проведення переговорів.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    Зеленський розуміє, що після цього не варто повертатись з переговорів?
  • kseniya lyesovalova
    Kavkaz Center@newkc14

    Украинцы! Переговоры - это ловушка. Весь опыт войны Чечни с Россией подтверждает проверенную истину - на переговоры русские идут только в двух случаях - когда они проигрывают и у них нет сил вести войну, и когда им нужна передышка для маневра и давления на свою жертву
  • Welle
    В жодному разі ні.
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