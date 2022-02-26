"Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти" - Зеленський звернувся до українців. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що російські війська планують завдати підуть на штурм цієї ночі.

Про це він сказав у зверненні за підсумками 25 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мушу сказати відверто, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст – Чернігів, Суми, Харків. Наші хлопці, наші дівчата на Донбасі, міста півдня України. Особлива увага Києву. Не можна втратити столицю", - застеріг президент.

Президент заявив, що ворог застосує усі наявні сили, щоб зламати наш опір.

"Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним – допомагайте один одному", - звернувся Зеленський до військових.

"Ніч буде важкою, але буде ранок", - запевнив він.

Президент також розповів, що провів численні переговори цього дня.

"Я окреслив, яку допомогу ще очікують українці і домовився про нову допомогу, значну допомогу, за що дякую партнерам, особливо президенту Байдену", - сказав Зеленський

Він уникнув називати точні цифри втрат, як з українського, так і російського боку.

Але наголосив, що 25 лютого стало зрозуміло, що Росія готова атакувати навіть дітей.

"Нема такої правди, якою можна пояснити, чому обстрілювали з важкої артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру. У Ворзелі Київської області били "градами" по дитячому будинку. В Охтирці – били "ураганами". Що це за війна проти українських дітей у дитячому садку? Вони теж неонацисти? Чи це солдати НАТО, які загрожували Росії", - відреагував Зеленський на певні пасажі з виступу Путіна, де той закликав військових брати владу у свої руки і забрати її в неонацистів.