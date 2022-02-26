План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляє, що сили противника слабшають, а українських воїнів - міцнішають з кожною годиною.

Про це йдеться у його зверненні, опублікованому на сторінці Генштабу ЗСУ в фейбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо це звернення повністю.

Закінчилася друга доба героїчної оборони України від російського вторгнення.

Я дякую кожному воїну і всім, хто став на захист країни! Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!

Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника.

Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!

План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!