Новини

Франція підтримує відключення Росії від SWIFT, персональні санкцій проти Путіна і надання Україні оборонної зброї, - Зеленський

7 82225
Франція підтримує відключення Росії від SWIFT, персональні санкцій проти Путіна і надання Україні оборонної зброї, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер українського президента.

"Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France", - написав Зеленський.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
  • Alex Dev d4763325
    Зеля, тільки не копітулюй, я тобі шию перегризу!
  • Аркадий Вольнов
    Задайте немцам такой вопрос:

    "Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"

    И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини