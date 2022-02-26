Над Васильковом збили російський ІЛ-76 з десантом, - Залужний

Українські сили ППО збили російський ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова на Київщині.

Про це повідомив командувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", - написав головнокомандувач.

Годиною раніше Залужний подякував українським воїнам за героїчну оборону України.

"Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів! Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника", - написав Залужний.

"Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!", - наголосив головнокомандувач.

Станом на день 25 лютого від початку вторгнення втрати росіян становили: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів .