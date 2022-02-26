США і союзники готові застосувати нові санкції проти РФ, якщо не побачимо деескалації, - Держдепартамент
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Разом із нашими союзниками й партнерами ми запровадили найболючіший, найбільш вражаючий та спустошуючий пакет санкцій, які коли-небудь бачив світ. Ми маємо додаткові заходи, які готові застосувати, якщо не побачимо деескалації, якщо не побачимо припинення насильства – знову ж – разом з нашими союзниками й партнерами", - підкреслив Прайс.
Він назвав дії Росії "непотрібною, неспровокованою, брудною кампанією проти України", що фундаментально змінило відносини, які мала Москва не тільки зі Сполученими Штатами, але з країнами по всьому світу. Сьогодні, за його словами, сприйняття відносин між США і Росією "є зовсім іншим, ніж кілька тижнів або навіть кілька днів тому".
У цьому зв’язку представник Держдепу висловив солідарність США з народом України й підкреслив, що Путін прорахувався у своєму наступі. "Путін не врахував усіх факторів. Він не врахував сміливість і рішучість народу України", - зауважив Прайс.
Представник Держдепу також наголосив: "Москва зараз є вигнанцем на міжнародній арені, Путін є вигнанцем для світу, його економіка страждатиме, його фінансова система зазнає наслідків".
Водночас він зазначив, що США й інші країни Заходу мають свої інтереси національної безпеки, які полягають в обстоюванні цивілізованих цінностей та готові розпочати дипломатичне врегулювання з РФ за умови негайного припинення агресії та виведення військ з України.
Однак, за його словами, США так і не побачили "жодної ознаки, що Путін готовий піти на деескалацію, що він хоче створити умови, в яких дипломатія матиме успіх".