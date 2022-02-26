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Росія у Радбезі ООН ветувала резолюцію щодо відповідальності за агресію проти України

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Росія у Радбезі ООН ветувала резолюцію щодо відповідальності за агресію проти України
Росія скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Радбезу щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України.

Голосування відбулося в п’ятницю, під час термінового засідання Ради Безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Проєкт резолюції, ініційованої США, Албанією (яка представляє зараз в РБ ООН країни Східної Європи), а також десятків інших країн-членів ООН, підтримали 11 членів Радбезу. Росія висловилася проти, крім того, три країни – Китай, Індія та ОАЕ – утрималися.

Зміст проєкту резолюції озвучила перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд: "Ми й Албанія у консультаціях з партнерами підготували цей проєкт резолюції, де притягуємо до відповідальності Росію за агресію в Україні".

За її словами, в документі засуджується агресія РФ, підтверджується суверенітет і незалежність, єдинство й територіальна цілісність України. Текст також містить вимоги до Російської Федерації невідкладно, повністю й без усіляких умов вивести свої сили.

Крім того, в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.

Очікується, що проєкт подібної резолюції буде винесений ближчими днями на обговорення Генеральної Асамблеї ООН.

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    ВСУ накладывает вето на РФ
  • Oleksandr Onys
    У маньяка є право вето на рішення суду. Зовсім не тупо
  • Alex Bylim acfe5d4d
    оце так новина, цікаво що кацапія щє в оон робить
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