Президентка Європарламенту Роберта Мецола допустила, що Євросоюз може відключити Росію від SWIFT у новому раунді санкцій.

"Путін хоче війни. Але люди хочуть миру, свободи і права робити свій вибір. Подальші масштабні санкції, не знімаючи нічого з порядку денного, – важливі, ми можемо зробити більше. У тому числі виключення Росії з системи SWIFT. Ми залишаємося з Україною", – написала Мецола у твітері ввечері 25 лютого, повідомяє Радіо Свобода, яку цитує Цензор.НЕТ.

Раніше сьогодні Рада ЄС із закордонних справ ухвалила другий пакет санкцій, що передбачає заморожування активів президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

При цьому обмеження не поширюватимуться на поїздки.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції повідомив, що у новому списку санкцій 26 росіян.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти" - Зеленський звернувся до українців. ВIДЕО