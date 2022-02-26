Байден може запросити в Конгресу понад 10 мільярдів доларів для України та союзників

Адміністрація Байдена хоче, щоб Конгрес надав 6,4 мільярда доларів на оплату первинної відповіді США на вторгнення Росії в Україну, причому більшу частину на військову та гуманітарну допомогу в регіоні.

Про це ABCnews, повідомили у п'ятницю двоє людей, знайомих із запитом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найбільша частина грошей піде на міністерства оборони та держави, а також на Агентство США з міжнародного розвитку, яке розподіляє цивільну іноземну допомогу, сказав співрозмовник видання. Менші суми будуть призначені для міністерства фінансів і торгівлі, чия головна роль в українській кризі полягатиме у застосуванні санкцій проти Росії, її фінансових установ і державного бізнесу та її лідерів, включаючи президента Володимира Путіна.

Це попередня оцінка витрат, і вона менша ніж 10 мільярдів, про які говорив раніше сенатор Кріс Кунс журналістам. Але сума може змінитись, залежно від перебігу подій в Україні.

Крім витрат на оборону Кунс також сказав, що очікує, що запит адміністрації покриє витрати на допомогу мільйонам українських біженців, які можуть втекти до Польщі та сусідніх країн НАТО, а також на підтримку збройних сил цих країн.

Кунс сказав, що ці гроші також покриють витрати на моніторинг і дотримання санкцій США проти Росії, а також на рахунки Пентагону за розміщення додаткових 7000 американських військ, які президент Джо Байден наказав направити до Європи.

"Я очікую, що буде додатковий запит на суму понад 10 мільярдів доларів", — сказав Кунс журналістам, назвавши це "попереднім припущенням".

Кунс виступив після повернення з тривалої поїздки до Німеччини, Польщі та Литви, де він та інші члени Конгресу обговорювали кризу з європейськими лідерами.

Очікується, що Байден розповість про вторгнення під час свого звернення до Конгресу у вівторок.