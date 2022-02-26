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У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам

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У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам
У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду за межі України на період воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.Виключення можуть стосуватися тільки осіб, які мають:

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02висновок військово-лікарської комісії про непридатність

Крім того обмеження не стосуються осіб:

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02усиновителем

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02опікуном, або

У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам 02чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Топ коментарі

  • Инь Янь f32f1b38
    Хто може - воює, я розумію що війна страшно, але закликаю усіх хто покидає Украіну - залишить хоча б каністру пального нашим хлопцям на границі, злійте все що можете - після перетену купите ще, а хлопці вам будуть вдячні, бо пальне це рух, рух до перемоги, прошу поширите це соц мережами
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