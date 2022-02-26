У Держприкордонслужбі назвали винятки щодо обмеження виїзду на період воєнного стану чоловікам
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.Виключення можуть стосуватися тільки осіб, які мають:
посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або
висновок військово-лікарської комісії про непридатність
Крім того обмеження не стосуються осіб:
на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або
які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або
на утриманні яких є дитина з інвалідністю.
А також тих, хто є:
усиновителем
опікуном, або
чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.