Новини

У Держспецзв'язку пояснили, як громадянам відрізнити техніку російських окупантів. ФОТО

75 56850
У Держспецзв'язку пояснили, як громадянам відрізнити техніку російських окупантів. ФОТО
У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснили як громадянам відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзв'язку.

"Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливового кольору", - зазаначається у повідомленні.

Крім того, техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

  • Косу лінію на кузові – на Херсон.
  • Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.
  • Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
  • Коло – для мобільного резерву.

Якщо ви побачили окупаційну техніку - повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікували таке фото:

У Держспецзвязку пояснили, як громадянам відрізнити техніку російських окупантів 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Александров 7fa1b22d
    этих в плен не брать, только стрелять. Там исключительно животные.
  • Муад Дибб
    С Телеграмм-канала:
    Сухейль Мухаммед Хамуд, один из самых известных операторов противотанковых установок, готов помочь украинским военным.

    ▪️Сирийский повстанец Сухейль Мухаммед Хамуд, получивший прозвище Абу TOW за "виртуозное" использование американской пусковой установки BGM-71 TOW против российской техники, хочет присоединиться к украинской армии в борьбе против РФ. Об этом боец написал в Twitter 25 февраля.

    🔥 На его пост ответила корреспондент Jerusalem Post Анна Аронхайм: "Когда есть желание, найдется способ", - отметила она. "У меня огромное желание. Я сейчас в Идлибе и готов поддержать украинскую армию. Я хочу помочь", - ответил боец.

    ❗️Для справки: Абу TOW сражался в Сирии против режима Асада. Известен 130 подтвержденными попаданиями в различные бронецели. Его называют "человеком, который стоит сотни Javelin".
  • Maxim Ak-Murza
    кадыровцы, этих жечь без разговоров.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини