Окупанти в формі поліції розстріляли бійців ЗСУ біля Василькова, - ЗМІ

Російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області.

Про це з посиланням на джерело в командуванні ЗСУ повідомляє "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційні ДРГ (диверсійно-розвідувальна групи - ред.) використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 з російськими десантниками. Під'їхали в формі національної поліції Україні на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці. Прямо зараз продовжується запеклий бій за аеродром", - розказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше українські сили ППО збили над Васильковом російський ІЛ-76 з десантом.