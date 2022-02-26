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Окупанти в формі поліції розстріляли бійців ЗСУ біля Василькова, - ЗМІ

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Окупанти в формі поліції розстріляли бійців ЗСУ біля Василькова, - ЗМІ
Російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області.

Про це з посиланням на джерело в командуванні ЗСУ повідомляє "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційні ДРГ (диверсійно-розвідувальна групи - ред.) використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 з російськими десантниками. Під'їхали в формі національної поліції Україні на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці. Прямо зараз продовжується запеклий бій за аеродром", - розказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше українські сили ППО збили над Васильковом російський ІЛ-76 з десантом.

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Топ коментарі

  • Александр Александров 7fa1b22d
    Всех русских оккупантов в плен не брать, только стрелять. Даже если у них будут тухлые отмазки "мы не знали, мы не хотели". Всё они знали, нагло врут, им такие инструкции дали.
  • Дмитрий Найда
    Урок вынесен - пленных не брать!

    Эти мудаки никого не щадят...
  • Виктор Дийнега
    На войне, главное правило не потерять бдительность.
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