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КМДА: На вулицях Києва бої. Не покидайте укриття

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КМДА: На вулицях Києва бої. Не покидайте укриття
Київська міська державна адміністрація закликає мешканців столиці залишатися в укриттях. Вдома краще сховатися у ванній.

Відповідні рекомендації розміщені в офіційному телеграм-каналі КМДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На вулицях нашого міста зараз відбуваються активні бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними!

❗️Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз.

❗️Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль.

❗️Якщо почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") — негайно прямуйте до найближчого укриття!" - йдеться у повідомленні.

Мапа укриттів розміщена за цим посиланням.

Топ коментарі

  • Lvbnhj
    ***** хоче посіяти хаос.
    Ніч.....День ...Протриматися.
    Воно видихається.
    Перемога буде за нами.
    Слава нації.
    Смерть москалям.
  • віктор федорович 31ee1569
    "В 1905 году русские улюлюкали в патриотическом порыве - в результате поражение в войне и утрата территорий. В 1914 году улюлюкали - в результате развал империи, потеря территорий, миллионные жертвы. В 1918 улюлюкали, двинули войска в Эстонию и Латвию - в результате поражение, утрата территорий, парад эстонских войск в Пскове. В 1920 году улюлюкали и двинулись ордой на Варшаву - в результате поражение и многотысячные потери. В 1939 году улюлюкали, двинув на Финляндию - в результате многотысячные потери и позор на весь мир. В 1989 - проигрыш в Афганистане, 15 тысяч погибших и куча инвалидов. Улюлюкайте дальше."
  • Володимир Ковальчук 57b9fb2e
    Кияни, тримайтеся, з нами Бог і Дух наших пращурів. Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!
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