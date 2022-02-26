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Проривів у Києві нема, спокійна робота ЗСУ, - заступник мера Крищенко

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Проривів у Києві нема, спокійна робота ЗСУ, - заступник мера Крищенко
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко твердить, що у Києві працює резерв ЗСУ та підрозділи тероборони.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Шулявці у військовій частині пролунав вибух. Зараз з'ясовуємо причину. Можливо — підкреслюю, можливо, — це був авіаційний удар або артилерійській вогонь. Працюють резерв Збройних сил, підрозділи тероборони. За моїми даними, немає проривів або чогось такого. Спокійна виважена робота Збройних сил", — заявив Крищенко.

Він підтвердив вибухи біля Київської ТЕЦ-6: "Там працюють наші частини Збройних сил. ТЕЦ на цей час нічого не загрожує". Водночас Крищенко заявив, що інформації про підрив мостів наразі немає.

Топ коментарі

  • Artur 11158bbf
    Їбоште нещадно
  • Михайло Гальків
    Слава Богу та ЗСУ
  • Andrii Pushkarchuk
    Тримайтеся!
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