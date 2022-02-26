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Повітряна тривога у Вінниці. Всім в укриття!

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Повітряна тривога у Вінниці. Всім в укриття!
У Вінниці лунають сирени повітряної тривоги.

Містянам слід перейти до укриттів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Путлер пошел ва банк.Это будет тяжело,но это и первый признак что кремлевская крыса выдыхается.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Кадирка заявив, що його барани візьмуть Київ. Але один із грузинських добровольців сказав шикарну річ. Не треба боятися цих вівць з гір. Вони бородаті, але нічого, будемо брити. Слава Україні!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    А может пора этот кисейный период завершать
    Украину в НАТО принять завтра.

    Турцию приняли за 48 часов , Ихватит церемонится с рашей
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