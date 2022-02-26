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Збито ворожий вертоліт та Су-25 в районі ООС, знищено Іл-76 військ РФ та Су-25, що летів у напрямку Вінниці. Йдуть важки бої у Василькові та Києві, - Генштаб

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Збито ворожий вертоліт та Су-25 в районі ООС, знищено Іл-76 військ РФ та Су-25, що летів у напрямку Вінниці. Йдуть важки бої у Василькові та Києві, - Генштаб
На початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Також, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога.

Ще один Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці, знищено українським пілотом літака Су-27.

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря.

На вулицях Києва зараз відбуваються активні бойові дії. Скрізь ворог отримує достойну відсіч та несе втрати.

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Збито ворожий вертоліт та Су-25 в районі ООС, знищено Іл-76 військ РФ та Су-25, що летів у напрямку Вінниці. Йдуть важки бої у Василькові та Києві, - Генштаб 01

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Топ коментарі

  • кузьма прутков 63a843e9
    ⚡️В Василькове становится тихо, российский десант в аэропорту практически уничтожен. ВСУ и добровольцы зачищают город. https://t.me/OneNewsUkraine/15584 . Минут 40 назад была слышна сильная перестрелка в городе. минут 5 . видать добивают
  • Super Gut
    кацапские твари радовались, когда в Луганске сбили наш самолет с десантом, теперь и мы порадуемяся: за одну ночь Герои ВСУ уничтожили два говнолета ил76 с кацапско-фашистскими оккупантами. Слава Украине!
  • andrew_sc
    Нам бы F-35 пару-тройку как гуманитарную помощь вместе с летчиками-добровольцами
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