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Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників "Григорій Куроп’ятніков". БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ

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Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників "Григорій Куроп’ятніков". БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ
Сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників. Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков" був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська", - йдеться у повідомленні.

Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.

Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.

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Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників Григорій Куроп’ятніков. БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ 01

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Те, що ЗСУ робить зараз із російським десантом під Васильковим, не можна назвати інакше, як побиттям. Реально випалюють. Інформація прямо звідти.✌️👍
  • Aleksiey Ykropovich
    Хтось писав "спєцьі " рашисскіє , я сказав "***** й спецам буде" .... вгадав.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Мирна Донеччина спала спокійно🙏🇺🇦завдяки нашим ЗСУ! Сбита СУшка явно несла смерть жителям.Все буде Україна! Наші захисники-БОГИ!
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