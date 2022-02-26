Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників "Григорій Куроп’ятніков". БПЛА збили на підльоті до Чорноморська, - ДПСУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Ситуація щодо російського вторгнення. Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників. Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков" був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська", - йдеться у повідомленні.
Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.
Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.