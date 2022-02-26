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Казахстан відмовився брати участь в наступі на Україну, - NBC News

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Казахстан відмовився брати участь в наступі на Україну, - NBC News
Казахстан відхилив прохання Росії відправити свою армію для підтримки російських окупаційних військ в Україні.

Про це повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Казахстан заявив, що не визнає так звані "ЛДНР", визнання яких Путін використав як привід для вторгнення до України.

США привітали позицію Казахстану.

"Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають "ЛНР" та "ДНР". Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна в Україні", - заявили в Раді безпеки США.

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Топ коментарі

  • Welle
    Якщо хло звертається за допомогою до інших країн, значить не так все в нього добре з резервами. Подяка казахам, що не стали посібниками зла, на відміну від білорусів.
  • Kirill Mironenko
    Наступление захлебывается. Лучшие подразделения Мордора перемалываются. Взять Киев сцыкотно. Мы на своей земле вступайте в ВСУ. тероборону. Организовуйте партизанские отряды. Занимайтесь диверсиями. Піднімайтесь. Все буде Україна.
  • Aleksiey Ykropovich
    Хто казав що Казахи підкорилися *****?!
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