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Повітряна тривога в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні

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Повітряна тривога в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні
Сирени повітряної тривоги лунають в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні

Містянам слід перейти в укриття, повідомляє Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Як казав Володимир Олександрович, «ця ніч буде дуже важкою!».
    Забув додати, що для росіян… 😉

    На Вінничині збили російський літак СУ-25.
    ДРГ на Троєщині пов'язали.
    Бачите ворога - вбивайте.
    Краще одразу вистрелити, аніж перепитувати, чого він заблукав і показувати дорогу домів
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    У Василькові одну надпотужну атаку в центрі відбили. Азов прийшов на допомогу.
    Футбольний стадіон весь встелений російським компостом
  • Ksenia VB
    Уляна Супрун@usuprun·1 год
    Добрий ранок!
    Ми ще тут, наша армія @GeneralStaffUA знищує русню і наші українці в Сумах неперевершені! #StopRussianAggression Слава Україні 💪🇺🇦
    https://twitter.com/usuprun/status/1497414925106532352
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