Повітряна тривога в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні
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Сирени повітряної тривоги лунають в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні
Містянам слід перейти в укриття, повідомляє Цензор.НЕТ.
Містянам слід перейти в укриття, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як казав Володимир Олександрович, «ця ніч буде дуже важкою!».
Забув додати, що для росіян… 😉
На Вінничині збили російський літак СУ-25.
ДРГ на Троєщині пов'язали.
Бачите ворога - вбивайте.
Краще одразу вистрелити, аніж перепитувати, чого він заблукав і показувати дорогу домів
У Василькові одну надпотужну атаку в центрі відбили. Азов прийшов на допомогу.
Футбольний стадіон весь встелений російським компостом
Уляна Супрун@usuprun·1 год
Добрий ранок!
Ми ще тут, наша армія @GeneralStaffUA знищує русню і наші українці в Сумах неперевершені! #StopRussianAggression Слава Україні 💪🇺🇦
https://twitter.com/usuprun/status/1497414925106532352
Слухати всім !