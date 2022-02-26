Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи ситуацію у столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - зазначив він.
Нагадаємо, у Києві російські війська били по військовій частині в районі метро "Берестейська". Наразі напад відбитий.
На столичній Шулявці у військовій частині пролунав вибух, його причину з'ясовують.
Сили російських загарбників намагалися атакувати ТЕЦ-6 у районі житлового масиву Троєщина. За даними заступника голови КМДА Андрія Крищенка, наразі теплоелектроцентралі нічого не загрожує.
У Держспецзв'язку поінформували, що у Києві тривають запеклі бої. ЗСУ відтісняють російських диверсантів.