Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов

Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи ситуацію у столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві російські війська били по військовій частині в районі метро "Берестейська". Наразі напад відбитий.

На столичній Шулявці у військовій частині пролунав вибух, його причину з'ясовують.

Сили російських загарбників намагалися атакувати ТЕЦ-6 у районі житлового масиву Троєщина. За даними заступника голови КМДА Андрія Крищенка, наразі теплоелектроцентралі нічого не загрожує.

У Держспецзв'язку поінформували, що у Києві тривають запеклі бої. ЗСУ відтісняють російських диверсантів.

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