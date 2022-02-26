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Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов

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Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов
Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи ситуацію у столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві російські війська били по військовій частині в районі метро "Берестейська". Наразі напад відбитий.

На столичній Шулявці у військовій частині пролунав вибух, його причину з'ясовують.

Сили російських загарбників намагалися атакувати ТЕЦ-6 у районі житлового масиву Троєщина. За даними заступника голови КМДА Андрія Крищенка, наразі теплоелектроцентралі нічого не загрожує.

У Держспецзв'язку поінформували, що у Києві тривають запеклі бої. ЗСУ відтісняють російських диверсантів.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Перемога буде за нами.
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Опандопало
    Пам"ятайте! Москалі прийшли убивати ваших батьків, дітей, братів і сестер. МУСИМО
    свинорилих валити нещадно чим можемо!
  • Ksenia VB
    ibubenagain


    @ibubenagain

    ·
    14 год



    Мои друзья из Брюсселя и Вашингтона и даже Пекина сообщают что в понедельник Россию выключат полностью: Эппл, Гугл, Майкрософт, все институты цивилизации абортируют рашку. Вы проснетесь в другой стране и не обижайтесь. Это был ваш выбор.
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