Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк

Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, українська армія тримає оборону.

Про це повідомив радник очільника ОПУ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Станом на ранок 26 лютого російська армія втратила понад три з половиною тисячі військових, понад двісті — у полоні, повідомляє Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Києві під контролем ЗСУ. Зупиняємо орду як можемо, - Данілов

Коментуючи ситуацію у Києві, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла зазначила: "Станом на зараз після важкої ночі Київ під контролем української держави. Продовжується знешкодження диверсантів. Пильнуйте і дійте".