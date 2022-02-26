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Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк

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Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк
Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, українська армія тримає оборону.

Про це повідомив радник очільника ОПУ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Станом на ранок 26 лютого російська армія втратила понад три з половиною тисячі військових, понад двісті — у полоні, повідомляє Подоляк.

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Коментуючи ситуацію у Києві, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла зазначила: "Станом на зараз після важкої ночі Київ під контролем української держави.  Продовжується знешкодження диверсантів. Пильнуйте і дійте".

Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    закрий пельку. Зараз він Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
  • Leon Renk bcc9a743
    Росія країна - терорист світового масштабу, Путін очолює терористичну країну, а з терористами перемовин не ведуть!
  • Крэйда Гібсон
    Бачив у себе вчора таку хню треба мабуть піднятись на поверх тих людей і розкуркулить курв
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