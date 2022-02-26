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Українські воїни героїчно відстоюють Харківщину: знищено більше 100 одиниць техніки військ РФ, сотні вбитих ворогів

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Українські воїни героїчно відстоюють Харківщину: знищено більше 100 одиниць техніки військ РФ, сотні вбитих ворогів
Українські воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків, перекриваються всі напрями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов написав на своїй сторінці у телеграмі.

"За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів"

Учора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. Були випадки прориву оборони Харкова. Кілька ворожих танків зайшли у місто, після чого були знищені і контроль було відновлено нашими військами.

Після серйозного опору наших героїв ворог, почав ганебно цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню.

Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі.

Наразі, комендантська година завершена, однак, пересуватись містом небезпечно!!!

Вночі працювали диверсійно розвідувальні групи ворога. Їх мета - завербувати цивільне населення, визначити цілей та закладок електронних міток для ворожої артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Центр крові у Харкові, є жертви серед мирного населення, - ОДА

"Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліцію або військових!" - написав Синєгобубов.

Також він зазначив, що фіксуються випадки пошкоджень газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт: "Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоби у найкоротший термін усунути пошкодження".

Харківська обласна військово-цивільна адміністрація під моїм керівництвом працює в посиленому режимі відповідно до умов воєнного стану і головне - ми в місті Харків: "Ми підтримуємо зв’язок та координуємо наші дії з центральни державними органами влади. Постійно на зв’язку Президент України - Верховний головнокомандувач України Вололимир Зеленський. Наші військові отримують підкріплення технікою та воїнами".

"Шановні громадяни! Я пишаюсь вашою витримкою і вірою в нашу армію - в наших героїв.

Ви вже багато зробили, але треба і надалі зберігати спокій, мати холодну голову та гаряче серце. Від цього залежить ваше життя та життя ваших близьких.

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. З нами правда і Бог, за нами перемога!

Тримаймося і підтримуємо наших українських захисників!" -  додав він.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Petrov Viktor
    Держіться хлопці, за вас весь український народ.
  • вставай
    Тримайтеся! Слава ЗСУ! Смерть кацапам!
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