WhatsApp прослуховується військами РФ, - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації закликає українців не користуватися месенджером WhatsApp, бо його можуть прослуховувати російські військові.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги користувачів месенджерів! Будьте завбачливими і обережними при спілкуванні! Так, Центр отримав інформацію з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами.

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Закликаємо:

• не поширювати при спілкуванні стратегічно важливу інформацію, особливо щодо переміщення військ та техніки ЗСУ;

• не обговорювати з незнайомими особами (особливо з незаповненими профілями) та не розкривати ваші особисті дані", - йдеться у заяві.