Васильків ніхто нікому не віддав. Українські військові втримали місто, - мер Баласинович

Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович в ефірі телеканалу "Рада" у суботу зранку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо і що наша дуже страшна ніч підійшла до свого кінця. ... Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав", - розповіла вона.

Баласинович розповіла, що з вечора п’ятниці почався ракетний обстріл українських військових частин і обстріл аеродрома у Василькові, протягом всього вечора і ночі поблизу Василькова на полях і лісах висаджувався ворожий десант із парашутів. Про це владі міста та військовим повідомляли мешканці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збито ворожий вертоліт та Су-25 в районі ООС, знищено Іл-76 військ РФ та Су-25, що летів у напрямку Вінниці. Йдуть важки бої у Василькові та Києві, - Генштаб

"Найстрашніше було на нашій центральній вулиці Декабристів, це були запеклі бої, вся вулиця палала", - говорить мер.

За її словами, територіальна оборона спільно з військовими 40-ї бригади втримали місто. На допомогу Василькову з Києва оперативно направили велику кількість техніки.