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Вбито близько 3,5 тис. російських окупантів, близько 200 потрапили в полон, - Подоляк

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Вбито близько 3,5 тис. російських окупантів, близько 200 потрапили в полон, - Подоляк
Близько 200 російських військових потрапили у полон. Станом на ранок ворог російські окупанти втратили близько 3,5 тис. своїх військових.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На ранок сьогоднішнього дня - 3500 убитих та трохи менше 200 полонених. Якщо показати цих людей, які прийшли в Україну вбивати, то Росія зрозуміє, що вона робить в Україні", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Опандопало
    Наші ЗСУ попереджали, що буде вам пекло! Слово дотримано. Ви будете через роки сцятись від слова УКРАЇНА!
  • napalm
    Народ! Щось я ніде не бачив інформації в якій бригаді тероборони Усік і Ломаченко? А також Сівохи щось не видно.
  • Опандопало
    Українці! Сьогодні поминальна субота. Пом"янемо і вклонімося усім загиблим. Героям Слава!
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