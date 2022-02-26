Вбито близько 3,5 тис. російських окупантів, близько 200 потрапили в полон, - Подоляк

Близько 200 російських військових потрапили у полон. Станом на ранок ворог російські окупанти втратили близько 3,5 тис. своїх військових.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На ранок сьогоднішнього дня - 3500 убитих та трохи менше 200 полонених. Якщо показати цих людей, які прийшли в Україну вбивати, то Росія зрозуміє, що вона робить в Україні", - наголосив він.

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