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З боку Вишгорода до Києва рухається ворожа колона близько 100 одиниць бронетехніки. На її бортах біла буква V, а на рукавах – білий скотч, - ЗМІ

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З боку Вишгорода до Києва рухається ворожа колона близько 100 одиниць бронетехніки. На її бортах біла буква V, а на рукавах – білий скотч, - ЗМІ
Ворожа колона з близько 100 одиниць бронетехніки рухається до столиці через Вишгородський район Київщини.

Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Зазначається, що на бортах техніки біла літера V, на рукавах загарбників білий скотч.

Зараз колона ворожої бронетехніки рухається селом Козаровичі.

Наразі вони зупинилися. Звідти два напрямки: або на північ, або на Київ через міст насосної станції в гирлі річки. Ірпінь.

Танків немає. Є гусеничні БТР.

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Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Мрія згоріти в танку в Києві прямо якась маніакальна.
  • Опандопало
    Русский корабль! Иди *****!
  • Joshua Merlin
    хочется от души пожелать каждой первой кацапско-руснявой семье горя и смертей...чтобы их дети подыхали на украинской земле как псы бездомные и оставались кормом для диких животных...
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