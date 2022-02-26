Я не закликаю наших воїнів складати зброю! Ніякої зброї ми не складемо, захищаємо державу, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський спростував фейки, які розповсюджують російські окупанти.
Про це глава держави заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, нібито я закликаю нашу армію складати зброю і йде евакуація. Я тут, ніякої зброї ми не складемо, захищатимемо нашу державу! Тому що наша зброя - наша правда. Це наша земля. Наша країна. Наші діти. Ми все це будемо захищати. Слава Україні!" - наголосив президент.