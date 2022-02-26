Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Я не закликаю наших воїнів складати зброю! Ніякої зброї ми не складемо, захищаємо державу, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський спростував фейки, які розповсюджують російські окупанти.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, нібито я закликаю нашу армію складати зброю і йде евакуація. Я тут, ніякої зброї ми не складемо, захищатимемо нашу державу! Тому що наша зброя - наша правда. Це наша земля. Наша країна. Наші діти. Ми все це будемо захищати. Слава Україні!" - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Зброю не складати , перемовин не вести.
    Як казав Дудаєв- росія паде, коли зійде українське Сонце.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Я наразі більше не критикую президента.Це моя особиста позиція....
  • Ki.m.
    Дудаев був пророком.Так воно і буде.Україна стане могилою для рашки.
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