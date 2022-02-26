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У Києві оголошена чергова повітряна тривога: всім терміново в укриття!

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У Києві оголошена чергова повітряна тривога: всім терміново в укриття!
УВАГА! У Києві оголошена чергова повітряна тривога!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

Нагадаємо, що станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!

Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві через бої на проспекті Перемоги "червона" гілка метро сьогодні працювати не буде

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Топ коментарі

  • Іван Лазівський
    Господи допоможи столиці вистояти. Смерть російським нацистам.
  • Pavel B 2f9ec440
    Кацапський кабріолет у місті Буча. Нема аналогів у світі.

  • Ksenia VB
    Вистоять. Мусять.
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