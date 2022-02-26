Україна не матиме слабких позицій на перемовинах з РФ. Далі буде наростати істерика керівництва ворожих збройних сил, - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не вважає, що Україна на переговорах з Росією матиме слабкі позиції.

В інтерв'ю українському телебаченню в суботу вранці він сказав, що "позиції будуть зовсім іншими", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після подій останніх двох днів і сьогоднішньої ночі тепер зрозуміло, хто є хто", - зазначив він.

Водночас, відповідаючи на прохання спрогнозувати наступні події, Подоляк висловив думку, що "далі буде наростати істерика керівництва Збройних сил Росії".

"Вони спробують завдати якомога більше уражень цивільній інфраструктурі деяких наших міст. Мирним громадянам. Класична істерика людей, які планували бліцкриг, але його не отримали", - заявив Подоляк.

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