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Мер Броварів Сапожко: Під час виходу на вулицю - одягайте жовті пов'язки на рукави

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Мер Броварів Сапожко: Під час виходу на вулицю - одягайте жовті пов'язки на рукави
Мер Броварів Ігор Сапожко закликає громадян вдягати жовті пов'язки на рукави, коли ті збираються вийти на вулицю.

Про це у Facebook повідомив мер Броварів, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА! Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе ЖОВТОЮ стрічкою на лівій руці!

Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Тільки що біля Довго Запольського- сіра шкода Октавіа змінювала номери - з Російських на Київські номери П Аі 0292КМ Перевдягнені у форму поліції Києва
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Звони в полицию и в моу
  • Roman Ivashkevych
    Дякуюємо. Шпійони вже причипили
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