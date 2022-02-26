Мер Броварів Сапожко: Під час виходу на вулицю - одягайте жовті пов'язки на рукави

Мер Броварів Ігор Сапожко закликає громадян вдягати жовті пов'язки на рукави, коли ті збираються вийти на вулицю.

Про це у Facebook повідомив мер Броварів, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА! Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе ЖОВТОЮ стрічкою на лівій руці!

Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Я не закликаю нашу зброю складати зброю! Ніякої зброї ми не складемо, захищаємо державу, - Зеленський. ВIДЕО