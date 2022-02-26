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Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії: "Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію"

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Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії: "Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку для України з німецькою колегою Анналеною Бербок та главою МЗС Бельгії Софі Вільмес.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За словами Дмитра Кулеби, Бельгія розглядає варіанти практичної підтримки України.

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За результатами розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок Кулеба повідомив: "Погодилися, що тиск на Росію потрібно підвищувати до тих пір, поки вона не припинить свою агресію проти України.

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Крым, Донбас - Украина! Только такие условия!!
  • Pure Soul
    SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT
  • НБ
    Не можна зупинятися до деокупації всіх українських територій! Кацапів за поребрик а далі ізоляція і виплата репарацій.
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