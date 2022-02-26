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Канада розширила санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ

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Канада розширила санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ
Через сприяння Білорусі російському вторгненню до України Канада розширила санкції проти неї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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"Ми накладаємо додаткові санкції на Білорусь та її лідерів за сприяння вторгненню президента Путіна до вільної та незалежної держави", - сказав Трюдо.

За його словами, канадські санкції поширюватимуться на 57 осіб і будуть запроваджені "на додачу до вже наявних обмежувальних заходів проти режиму Лукашенка за його систематичні порушення прав людини й десятиліття утисків власного народу".

Як повідомлялося, Канада у п’ятницю оголосила про санкції особисто проти президента РФ Володимира Путіна й міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Джастін Трюдо також виступив на підтримку відключення Росії від системи міжнародних грошових переказів SWIFT.

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Топ коментарі

  • Євген Дусик
    Не "сприяння", а участь в агресії на стороні Московії.
  • Константин Пелагин 9e71bd91
    смерть белорусским фашистам!
  • The Martian
    А помните как Украинцы поддерживали белорусов, и вот их благодарность. Где эти 98%, где эти безхребетные ничтожества. Ваши дети выростут и будут вас презирать. Вы уже не белорусы, а недорусские.
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