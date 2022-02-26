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У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Дуже потужний вибух у Києві. Ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі (Солом’янськи район Києва).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на владу Києва.

За попередніми даними був ракетний удар.

У КМДА та ДСНС підтвердили, що ракета вручила у житловий будинок на вул. Лобановського, 6а. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, аварійно-рятувальні служби слідують туди.

У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета 01

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Як пишуть у соцмережах, було два ракетні влучення по будинку на проспекті Лобановського. Друга ракета влучила у нижню частину висотки.

У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета 02
Фото і відео: headlines Украина/ телеграм

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Усі кацапські покидьки-вбивці горітимуть у пеклі...
  • Sophia-Maria Duglass
    Лицо « руського мира». Покажите его все у миру
  • PREDATOR PREDATOR
    Вони гатять спеціально по цивільних будинках. Щоб залякати. В москалів така тактика завжди була.
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