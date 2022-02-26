У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Дуже потужний вибух у Києві. Ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі (Солом’янськи район Києва).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на владу Києва.
За попередніми даними був ракетний удар.
У КМДА та ДСНС підтвердили, що ракета вручила у житловий будинок на вул. Лобановського, 6а. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, аварійно-рятувальні служби слідують туди.
Як пишуть у соцмережах, було два ракетні влучення по будинку на проспекті Лобановського. Друга ракета влучила у нижню частину висотки.
Фото і відео: headlines Украина/ телеграм