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Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: До нас прямує зброя та обладнання від партнерів. Антивоєнна коаліція діє!

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Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: До нас прямує зброя та обладнання від партнерів. Антивоєнна коаліція діє!
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!", - йдеться у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Прямо зараз добровольці нашого підрозділу тероборони «Азов» готуються до зачистки російських диверсантів у Василькові! 💪🏻
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Треба вирізати опзж, бо це ****** пухлина
  • Максим Максимович b5166c8f
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