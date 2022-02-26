Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони, - Генштаб

Росія на момент ранку 26 лютого почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворог почав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони і продовжує завдавати авіаційних ударів по аеродромах, угрупованнях Військ ЗС України на Сході та в північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Суми, Полтава, Маріуполь.

З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається на території Білорусі та Криму.

У районі Мозиря знаходяться батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, які можуть бути застосовані для нанесення ударів по об'єктах на території України.

Встановлено тимчасове місце знаходження десятків одиниць танків в районі Шумського і ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" в районі Косівщина.